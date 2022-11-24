Капитан иранского «Трактора» поблагодарил Бердыева за совместную работу

Капитан «Трактора» Мехди Киани прокомментировал решение главного тренера Курбана Бердыева уйти в отставку ради возвращения в Россию.

«Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе, я благодарю вас и ваших коллег от имени игроков. Вы много работали для «Трактора» и для нас, игроков, и у нас с вами было много хороших дней», — приводит пресс-служба клуба обращение Киани к Бердыеву.

Российский специалист работал с иранским клубом с 20 июня этого года. На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев станет новым главным тренером «Сочи».