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«Пас из-за границы»

Сегодня, 00:35

Капитан иранского «Трактора» поблагодарил Бердыева за совместную работу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Трактора» Мехди Киани прокомментировал решение главного тренера Курбана Бердыева уйти в отставку ради возвращения в Россию.

«Независимо от решения руководства клуба относительно вашей просьбы об уходе, я благодарю вас и ваших коллег от имени игроков. Вы много работали для «Трактора» и для нас, игроков, и у нас с вами было много хороших дней», — приводит пресс-служба клуба обращение Киани к Бердыеву.

Российский специалист работал с иранским клубом с 20 июня этого года. На прошлой неделе появилась информация, что Бердыев станет новым главным тренером «Сочи».

Курбан Бердыев. Бердыев ушел из иранского «Трактора» ради возвращения в российский футбол

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Бердыев ушел из иранского «Трактора» ради возвращения в российский футбол
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