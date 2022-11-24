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«Пас из-за границы»

Сегодня, 04:42

«Олимпиакос» хочет расторгнуть контракт с Марселу. Бразилец в сентябре подписал контракт с греческим клубом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Олимпиакос» может расторгнуть контракт с защитником Марселу. Как сообщает FootMercato, в греческом клубе недовольны тем, что 34-летний бразилец не может до конца восстановиться от травмы.

Марселу в этом сезоне не может играть более 30 минут за матч, что вызывает недовольство в «Олимпиакосе». Бразильский защитник присоединился к команде в сентябре, подписав контракт до лета 2023 года.

В этом сезоне Марселу сыграл всего в 5 матчах (121 минута в общей сложности) и не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

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1.70
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Бразилия
Сербия

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Ф1(-1.5)

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