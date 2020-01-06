Источник: Кудряшов подписал контракт с «Антальяспором»

Защитник сборной России Федор Кудряшов возвращается в Турцию, сообщает Telegram-канал «Мутко против». По данным источника, 32-летний футболист подписал контракт с «Антальяспором» на полтора года. Сегодня якобы должна пройти первая тренировка Кудряшова с новой командой.

Кудряшов уже провел вторую половину сезона-2018/19 в турецком «Истанбуле», отыграл 8 матчей и забил 1 мяч в турецкой суперлиге. Летом он присоединился к новичку РПЛ «Сочи», в составе которого провел 16 игр и отметился 1 голом в чемпионате России. Зимой сочинцы расторгли контракт с Кудряшовым по согласию сторон, и на данный момент он остается свободным агентом.

За сборную России Кудряшов провел 35 матчей и забил 1 мяч, приняв участие в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.