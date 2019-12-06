Источник: Каррера подпишет контракт с АЕК по схеме 1+1

Как уже сообщал «СЭ», Массимо Каррера станет новым главным тренером АЕК. Итальянский специалист подпишет контракт по схеме 1+1, утверждает Altsantiri.

55-летний Каррера вскоре прилетит из Милана в Грецию. Стороны обсуждали детали сделки последние несколько дней и пришли к принципиальному согласию.

Ранее претендентом на пост главного тренера афинского клуба назывался Леонид Слуцкий, недавно уволенный из «Витесса».

Последним местом работы Карреры был «Спартак», который он возглавлял с августа 2016 по октябрь 2018 года. С красно-белыми он выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017.

Также Каррера входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

С августа 2019 года АЕК возглавляет Никос Костеноглу. После 12 туров АЕК занимает пятое место в таблице чемпионата Греции.