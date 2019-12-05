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Слуцкий не будет работать в Греции. АЕК проявляет интерес к Каррере

22:28
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По информации «СЭ», с момента ухода из «Витесса» на Леонида Слуцкого вышли представители греческого клуба АЕК.

По данным «СЭ», Слуцкий не высказал большой заинтересованности в работе с греческим клубом — вероятность того, что тренер поедет работать в этот клуб, невелика.

По некоторым данным, тренер сконнектил представителей греков со своим агентом.

В то же время технический директор АЕК Илья Ивич заявил изданию «Бизнес-Онлайн», что от тренера ждали оперативного ответа, его не получили, и теперь греки переключились на других кандидатов.

В частности, одним из кандидатов греков является Массимо Каррера. (Сергей Егоров)

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