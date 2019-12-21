Инфантино готов обсуждать создание межнациональных чемпионатов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что его организация может отказаться от позиции против проведения межнациональных чемпионатов. Ранее ФИФА выступала против объединения футбольных чемпионатов соседних стран, сделав исключение лишь для Канады и США.

— Мы должны быть открытыми для дискуссий, — цитирует ESPN Инфантино. — Бельгийцы и голландцы обсуждают создание чемпионата Бенилюкса. Эти дискуссии идут 20 лет, но мы всегда отказывали, поскольку национальные чемпионаты находятся в основе всего. Но, возможно, это пойдет на пользу. В некоторых случаях это может быть единственным выходом к прогрессу. Я предлагал нечто подобное для Африки. Думаю, мы обязаны изучить возможности.