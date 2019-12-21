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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Инфантино готов обсуждать создание межнациональных чемпионатов

12:23
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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что его организация может отказаться от позиции против проведения межнациональных чемпионатов. Ранее ФИФА выступала против объединения футбольных чемпионатов соседних стран, сделав исключение лишь для Канады и США.

— Мы должны быть открытыми для дискуссий, — цитирует ESPN Инфантино. — Бельгийцы и голландцы обсуждают создание чемпионата Бенилюкса. Эти дискуссии идут 20 лет, но мы всегда отказывали, поскольку национальные чемпионаты находятся в основе всего. Но, возможно, это пойдет на пользу. В некоторых случаях это может быть единственным выходом к прогрессу. Я предлагал нечто подобное для Африки. Думаю, мы обязаны изучить возможности.

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