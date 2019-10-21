Издание France Football назвало четвертую пятерку претендентов на «Золотой мяч»-2019. В их число вошли Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»), Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»), Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»), Роберт Левандовски (Германия, «Бавария»), Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»).

Напомним, что ван Дейк был назван лучшим игроком года в Европе по итогам сезона-2018/19.

Ранее были названы 15 кандидатов: Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»), Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»), Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»), Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити«), Душан Тадич (Сербия, «Аякс»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»), Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»), Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»), Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»).

Всего в течение вечера будут названы 30 номинантов.

Действующий обладатель «Золотого мяча» — Лука Модрич из «Реала».