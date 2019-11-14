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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Ибрагимович объявил об уходе из «Лос-Анджелес Гэлакси»

00:05
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович объявил, что покинет клуб. У 38-летнего шведа в конце года заканчивается контракт.

«Пришел, увидел, победил. Спасибо «Лос-Анджелес Гэлакси» за то, что заставил меня снова почувствовать себя живым. Для фанатов «Гэлакси» — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Пожалуйста. История продолжается... Теперь вернемся, чтобы посмотреть бейсбол», — написал Ибрагимович в Instagram.

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