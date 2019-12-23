Хавбек из ташкентского «Локо» может продолжить карьеру в России

Полузащитник ташкентского «Локомотива» Джамшид Искандеров, возможно, перейдет этой зимой в один из клубов РПЛ. Как стало известно «СЭ», интерес к узбекскому игроку, который провел 22 матча за национальную сборную (3 гола), проявляют несколько команд нашей премьер-лиги.

В начале 2019 года 26-летний Искандеров перешел в «Локомотив» из ташкентского «Пахтакора» и провел за свой новый клуб 26 матчей (6 забитых мячей, 6 голевых передач). В Азиатской лиге чемпионов на счету атакующего хавбека 1 гол и 3 результативные передачи в 6 встречах.

Он может стать третьим узбекским футболистом в РПЛ, где уже выступают нападающий Эльдор Шомуродов («Ростов») и защитник Виталий Денисов («Рубин»).

На Искандерова претендуют также клубы из Катара, где пройдет чемпионат мира-2022 и куда сборная Узбекистана имеет высокие шансы пробиться, и ОАЭ.