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8 ноября 2000, 13:59

Хацкевич - футболист года в Белоруссии

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Александр ХАЦКЕВИЧ.
Фото Алексей ИВАНОВ

В результате опроса, проведенного среди журналистов, тренеров и футбольных функционеров ежедневной газетой "Пресс-бол", подавляющим большинством голосов футболистом года Белоруссии во второй раз (первый - в 1998 году) был признан полузащитник киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

Второе место занял его одноклубник Валентин Белькевич, третье - нападающий мозырьской "Славии" Роман Василюк. Клуб из Мозыря впервые в своей истории в этом сезоне стал чемпионом страны и, несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит именно Василюку. В 30 матчах форвард сумел 31 раз огорчить вратарей соперника.

Что касается прошлогоднего триумфатора - игрока итальянской "Ромы" Сергея Гуренко, то на этот раз он занял в опросе лишь шестое место.

 

 

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