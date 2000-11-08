Хацкевич - футболист года в Белоруссии

Второе место занял его одноклубник Валентин Белькевич, третье - нападающий мозырьской "Славии" Роман Василюк. Клуб из Мозыря впервые в своей истории в этом сезоне стал чемпионом страны и, несомненно, огромная заслуга в этом принадлежит именно Василюку. В 30 матчах форвард сумел 31 раз огорчить вратарей соперника.