Главное безумие в жизни Марадоны. Дикий коктейль веществ в допинг-тесте на ЧМ-94

26 лет назад легендарный полузащитник сборной Аргентины Диего Марадона был вынужден покинуть чемпионат мира-1994 из-за положительного допинг-теста.

В первом матче группового турнира ЧМ-94 аргентинцы играли против Греции (4:0), в той встрече 33-летний Марадона отличился голом, который стал для него последним на мировых первенствах. После игры он заявил: «Посвящаю этот матч скептикам, которые заявляли, что я уже ни на что не способен. Хотел бы услышать, что они говорят сегодня». После забитого мяча Марадона побежал праздновать к камере, которая зафиксировала безумный взгляд аргентинца.

После второго матча турнира с Нигерией (2:1) Марадона прошел допинг-тест. Позднее, перед заключительной встречей в группе против Болгарии 30 июня, стал известен результат пробы аргентинца. В его крови обнаружили 5 запрещенных веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфидрин, норпсевдоэфидрин и метилэфедрин. Футболист был дисквалифицирован на 15 месяцев.

Марадона заявлял, что запрещенные вещества находились в лекарствах от гриппа и каплях в нос, которые ему купил в США его личный врач. Футболист утверждал, что не принимал запрещенных препаратов самостоятельно. После вынесения решения о дисквалификации Марадона заявил: «У меня отрезали ноги».

Встреча с Нигерией на ЧМ-94 стала последней для Марадоны в составе сборной Аргентины. Всего на его счету 91 матч за национальную команду и 34 гола.