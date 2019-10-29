Гильермо Очоа: «Отсутствие европейского паспорта закрыло мне двери в топ-клубы»

Мексиканский вратарь Гильермо Очоа считает, что ему не довелось сыграть в топ-клубах из-за отсутствия европейского паспорта. 34-летний голкипер долгое время считался очень перспективным, но играл в Европе за «Аяччо», «Малагу», «Гранаду» и «Стандард».

— В 2014 году на чемпионате мира я отыграл очень хорошо, со мной контактировали серьезные клубы, — цитирует A Bola Очоа. — Были конкретные предложения. Но когда дело доходило до переговоров, все срывалось, потому что отсутствие европейского паспорта закрывало мне двери в хорошие клубы. Иронично, что европейский паспорт я получил уже после возвращения в Мексику. Сдал все экзамены, выполнил все требования, но занялся этим поздно, в сложный для себя период.