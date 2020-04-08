Футболистам укоротили руки. Разосланы новые правила игры

29 февраля Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) внес ряд изменений в правила игры. Сейчас эти изменения разосланы в федерации уже в виде единого документа. Они должны были вступить в силу ближайшим летом, но теперь этого не произойдет. По всей видимости, их начнут использовать только с первых матчей сезона-2020/21.

Одно из изменений, на которое обязательно нужно обратить внимание — это появление правила «короткого рукава футболки», о котором «СЭ» уже писал. ИФАБ еще раз подтвердил, что рука каждого игрока теперь, образно говоря, стала короче. Ее часть в футбольном смысле стала плечом. ИФАБ даже сделал поясняющую картинку: тем местом, что выделено зеленым цветом, можно играть в футбол.

Всех проблем такое изменение правила не снимет. Все равно в некоторых эпизодах судье будет непросто разглядеть, какой же частью руки играет футболист. (Александр Бобров)