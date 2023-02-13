Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 18:28

Футболист сборной Чехии признался нетрадиционной ориентации

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Якуб Янкто.
Фото Global Look Press

Игрок сборной Чехии и пражской «Спарты» Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети спортсмена.

«У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть работа, которую я делаю как можно лучше на протяжении многих лет, со всей серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я также хочу прожить свою жизнь в свободе. Без страхов, без предрассудков, без насилия, но с любовью. Я гомосексуалист и больше не хочу скрываться», — написал Янкто.

27-летний полузащитник выступает на правах аренды за пражскую «Спарту», права на игрока принадлежат испанскому «Хетафе».

В составе сборной Чехии он провел 45 матчей и забил 4 гола.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230213/sport-1851756364.html
Сборная Чехии по футболу
ФК Спарта (Прага)
ФК Хетафе
17
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-футболист «Спартака» может стать президентом Футбольного союза Сербии
Новости
RSS RSS
Все новости