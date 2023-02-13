Футболист сборной Чехии признался нетрадиционной ориентации

Игрок сборной Чехии и пражской «Спарты» Якуб Янкто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети спортсмена.

«У меня есть семья. У меня есть друзья. У меня есть работа, которую я делаю как можно лучше на протяжении многих лет, со всей серьезностью, профессионализмом и страстью.

Как и все остальные, я также хочу прожить свою жизнь в свободе. Без страхов, без предрассудков, без насилия, но с любовью. Я гомосексуалист и больше не хочу скрываться», — написал Янкто.

27-летний полузащитник выступает на правах аренды за пражскую «Спарту», права на игрока принадлежат испанскому «Хетафе».

В составе сборной Чехии он провел 45 матчей и забил 4 гола.