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«Пас из-за границы»

Сегодня, 01:10

В федерации футбола Израиля подтвердили интерес к российскому защитнику Морозову

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-атташе Федерации футбола Израиля Барзель Шломи прокомментировал информацию о том, что российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов может стать игроком сборной Израиля. У 28-летнего россиянина есть израильский паспорт.

«В настоящее время Григорий Морозов является одним из многих игроков, за которыми наблюдает профессиональный штаб в преддверии квалификации в марте. Но мы все еще не знаем, сможет ли он играть за национальную команду или нет», — цитирует Sport24 Шломи.

Ранее сообщалось, что спортивный директор сборной Израиля Иосси Бенаюн и главный тренер национальной команды Алон Хазан наблюдают за игрой 28-летнего российского футболиста в «Бейтаре».

Морозов выступает за «Бейтар» с 31 января 2023 года. Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник провел за иерусалимский клуб 2 матча и отметился голевой передачей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-v-federatsii-futbola-izrailya-podtverdili-interes-k-rossiyskomu-zashchitniku-morozovu
Григорий Морозов
Футбол
Сборная Израиля по футболу
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