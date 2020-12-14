France Football назвал вторую и третью команды мечты. Блохин в них не попал

Издание France Football назвало второй и третий составы символической сборной «Золотого мяча» из лучших футболистов в истории футбола. Ранее стала известна первая команда, место в ее воротах занял советский голкипер Лев Яшин.

Помимо Яшина, из советских игроков в число номинантов вошел Олег Блохин на позиции левого нападающего. Однако он не попал ни в одну из трех команд: в первой сборной его позицию занял Криштиану Роналду, во второй — Роналдиньо, в третьей — Тьерри Анри.

Вторая команда: Джанлуиджи Буффон (Италия) — Карлос Алберту (Бразилия), Франко Барези (Италия), Роберто Карлос (Бразилия) — Зинедин Зидан (Франция), Андреа Пирло (Италия), Франк Райкард (Голландия), Альфредо ди Стефано (Испания) — Гарринча (Бразилия), Йохан Кройф (Голландия), Роналдинью (Бразилия).

Третья команда: Мануэль Нойер (Германия), Филипп Лам (Германия), Серхио Рамос (Испания), Пауль Брайтнер (ФРГ) — Мишель Платини (Франция), Йохан Нескенс (Голландия), Диди (Бразилия), Андрес Иньеста (Испания) — Джордж Бест (Северная Ирландия), Марко ван Бастен (Голландия), Тьерри Анри (Франция).

? After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time, following by the second and the third team squad !? pic.twitter.com/jC95nllz9A — France Football (@francefootball) December 14, 2020

В опросе принимали участие 140 журналистов из ведущих мировых изданий.