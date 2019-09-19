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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

France Football будет вручать награду имени Льва Яшина

13:51

Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.

Первые номинанты на приз будут объявлены 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения «Золото мяча» в Париже.

Напомним, журнал France Football является учредителем премии «Золотой мяч», вручаемой ежегодно лучшему игроку мира. Яшин — единственный вратарь за всю историю, который удостаивался этой награды.

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