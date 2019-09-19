France Football будет вручать награду имени Льва Яшина

Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.

Первые номинанты на приз будут объявлены 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения «Золото мяча» в Париже.

Напомним, журнал France Football является учредителем премии «Золотой мяч», вручаемой ежегодно лучшему игроку мира. Яшин — единственный вратарь за всю историю, который удостаивался этой награды.