France Football будет вручать награду имени Льва Яшина
13:51
Журнал France Football учредил новую награду имени легендарного советского вратаря Льва Яшина. Она будет вручаться лучшему вратарю европейских чемпионатов.
Первые номинанты на приз будут объявлены 21 октября, а победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения «Золото мяча» в Париже.
Напомним, журнал France Football является учредителем премии «Золотой мяч», вручаемой ежегодно лучшему игроку мира. Яшин — единственный вратарь за всю историю, который удостаивался этой награды.
France Football cr?? le Troph?e Yachine de meilleur gardien du monde https://t.co/eAnBK5KfQj— france football (@francefootball) September 19, 2019
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