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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Форлан вспомнил, как Роналду всегда хотел находиться рядом с зеркалом в раздевалке «Манчестер Юнайтед»

13:18
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Бывший полузащитник сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о поведении Криштиану Роналду в раздевалке «МЮ».

— Роналду, в отличие от Бекхэма, был эгоистом в раздевалке, — цитирует Форлана Mаrcа со ссылкой на Mirror. — Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала.

Форлан играл за «МЮ» с 2002 по 2004 год. На его счету 98 матчей и 17 голов. Этим летом уругваец объявил о завершении карьеры.

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