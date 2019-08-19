Форлан вспомнил, как Роналду всегда хотел находиться рядом с зеркалом в раздевалке «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной Уругвая и «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о поведении Криштиану Роналду в раздевалке «МЮ».

— Роналду, в отличие от Бекхэма, был эгоистом в раздевалке, — цитирует Форлана Mаrcа со ссылкой на Mirror. — Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала.

Форлан играл за «МЮ» с 2002 по 2004 год. На его счету 98 матчей и 17 голов. Этим летом уругваец объявил о завершении карьеры.