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ФИФА пожизненно дисквалифицировала главу Федерации футбола Гаити за домогательства

17:14
ФИФА.
ФИФА.
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Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности главу Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта. Он признан виновным в домогательствах, сообщает сайт ФИФА.

Ранее Жан-Барт был отстранен ФИФА в мае на время расследования после того, как в СМИ появилась информация о том, что чиновник, предположительно, совершал сексуальное насилие над юными футболистками из национального тренировочного центра.

Арбитражная палата установила, что Жан-Барт виновен в сексуальных домогательствах в отношении игроков женского пола, включая несовершеннолетних. Кроме того, чиновник оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.

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