ФИФА пожизненно дисквалифицировала главу Федерации футбола Гаити за домогательства
Арбитражная палата комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) приняла решение пожизненно отстранить от футбольной деятельности главу Федерации футбола Гаити Ива Жан-Барта. Он признан виновным в домогательствах, сообщает сайт ФИФА.
Ранее Жан-Барт был отстранен ФИФА в мае на время расследования после того, как в СМИ появилась информация о том, что чиновник, предположительно, совершал сексуальное насилие над юными футболистками из национального тренировочного центра.
Арбитражная палата установила, что Жан-Барт виновен в сексуальных домогательствах в отношении игроков женского пола, включая несовершеннолетних. Кроме того, чиновник оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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