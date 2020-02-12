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FARE назвала расистской шутку Тарасова о коронавирусе

18:26
Фото Дмитрия Тарасова в Instagram.
Фото Дмитрия Тарасова в Instagram.
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Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала расистским пост в Instagram бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова. Футболист, находящийся на просмотре в «Рубине», опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».

«Фото, выложенное Тарасовым, по нашему мнению, является расистским оскорблением. В ситуации борьбы с эпидемией подобные сравнения являются ксенофобными, к сожалению, мы все больше видим подобные выражения в соцсетях и СМИ в отношении игроков из Азии. РФС может принимать к игроку соответствующие санкции в соответствии с дисциплинарными правилами, нужно обратиться к ним за деталями», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-службы FARE.

В конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. На данный момент зафиксировано 44 зараженных, из них более тысячи погибли.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200212/1564621628.html

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