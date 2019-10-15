Фанат компьютерного менеджера стал тренером-аналитиком сербской команды

Фанат игры Football Manager Андрей Павлович был взят на работу в «Безанию» тренером-аналитиком, сообщает Sport Bible.

22-летний мужчина пришел в клубный офис и показал свои успехи в компьютерном симуляторе. В нем Павлович выиграл за «Безанию» 10 чемпионатов Сербии, 6 национальных кубков, а также дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

— Я отыграл 16 сезонов в компьютерном симуляторе, после чего пошел в офис «Безании» и рассказал о своих успехах, — цитирует Павловича Sport Bible. — Я не ожидал, что их заинтересует мой рассказ, и они возьмут меня тренером-аналитиком.

Мы просто по-дружески беседовали, и директор «Безании» спросил меня, могу ли я прийти на субботнюю игру посмотреть, как идут дела у команды. Я слушал все это и отказывался верить. Меня также попросили посмотреть на молодежную команду, которая для «Безании» очень важна.

«Безания» в прошлом сезоне заняла 7-е место в первой лиге Сербии.