Еркебулан Сейдахмет: "В "Левски" буду играть хоть защитником"

Нападающий Еркебулан Сейдахмет, перешедший из "Уфы" в "Левски"​, признался, что готов играть в Болгарии на любой позиции. Он надеется стать чемпионом страны.

– Я очень рад, что оказался в "Левски", – цитирует Sports.kz Сейдахмета. – Знаю, что это самый популярный клуб в Болгарии, здесь играли многие известные футболисты. Я очень польщен тем, что буду играть именно в этом клубе. Я играю нападающего, но могу сыграть и на фланге или под нападающим. Где скажет играть тренер, там я и буду играть – хоть защитником! Я знаю, что у "Левски" темпераментные фанаты, поэтому я хочу наслаждаться их поддержкой и радовать их в каждой игре. Также я хочу забить много голов за "Левски". Но моя единственная цель – выиграть с командой чемпионский титул.