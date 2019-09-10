Экс-игрок «Алании» и сборной Белоруссии вернулся в Бразилию

Бывший полузащитник «Алании» и сборной Белоруссии Ренан Брессан вернулся в Бразилию через 12 лет после отъезда из страны. 30-летний футболист подписал контракт с клубом серии B «Куяба».

С 2007 по 2012 год уроженец Бразилии защищал цвета белорусских «Гомеля» и БАТЭ. В 2012 году дебютировал в сборной Белоруссии. В 2013 году выступал за «Аланию». Впоследствии в его карьере были «Астана», «Риу Ави», АПОЭЛ, а с 2017 года он играл в клубе второго португальского дивизиона «Шавиш».