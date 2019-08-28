Экс-футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Кларк скончался в 35 лет

Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Колин Кларк умер на 36-м году жизни, сообщается в официальном Twitter клуба.

Кларк выступал в MLS c 2006 по 2013 год, провел пять сезонов в «Колорадо Рэпидс», также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Гэлакси». Всего в MLS он сыграл 138 матчей, забил 15 голов. В 2009 году Кларк провел единственный в своей карьере матч за сборную США.