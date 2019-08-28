Экс-футболист «Лос-Анджелес Гэлакси» Кларк скончался в 35 лет
09:46
Бывший полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Колин Кларк умер на 36-м году жизни, сообщается в официальном Twitter клуба.
Кларк выступал в MLS c 2006 по 2013 год, провел пять сезонов в «Колорадо Рэпидс», также выступал за «Хьюстон Динамо» и «Гэлакси». Всего в MLS он сыграл 138 матчей, забил 15 голов. В 2009 году Кларк провел единственный в своей карьере матч за сборную США.
The LA Galaxy mourn the loss of former player Colin Clark. Our thoughts are with his family and friends at this time. pic.twitter.com/v3XkDPrjka— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 27, 2019