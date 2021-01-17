Экс-форвард «Андерлехта»: «Когда мы играли с «Зенитом» в -22 градуса, болельщики на трибунах разделись»
12:26
Бывший нападающий «Андерлехта» Пабло Чаваррия рассказал о погодных условиях, с которыми столкнулся в России.
«Мы играли против «Зенита» в России, было -22 градуса. За день до этого, на тренировке было нереально что-либо делать, все ноги опухли. При этом, болельщики на трибунах во время матча были раздеты. Видимо, они привыкли к такой погоде», — приводит El Desmarque слова Чаваррии.
«Андерлехт» встречался с «Зенитом» в декабре 2010 года в рамках групповой стадии Лиги Европы. Команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 3:1. Чаваррия провел весь матч на скамейке запасных.
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