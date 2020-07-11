Джанни Де Бьязи: «Еду в Азербайджан не ради денег»
Новый главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал свое назначение.
— Конечно, можете меня поздравить, — приводит слова Де Бьязи kaspiy.az со ссылкой на Report. — Я надеюсь, что моя работа будет успешной.
— Некоторое время назад вы сказали, что не в Италии. Все думали, что вы приехали в Баку. Интересно, где вы сейчас находитесь?
— Сейчас я в Италии.
— Когда вы приедете в Баку?
— Возможно, я буду там в первые дни августа.
— В итальянской прессе написано, что Бенни Карбоне и Клаудио Белуччи будут вашими помощниками...
— Да, это верная информация.
— А Анси Аголли?
— Сейчас это невозможно. Потому что у него контракт с клубом.
— В будущем это желание может сбыться?
— Да, я хотел бы видеть Аголли в тренерском корпусе.
— В прессе появились новости о том, что ваша зарплата за 1,5 года в сборной Азербайджана составит 900 000 евро. Было подчеркнуто, что вы даже получите дополнительную премию. Насколько это правда?
— Это неправда. Вы знаете, что самое важное для меня? Я не еду в Азербайджан за деньгами. Я хочу сделать важную работу для футбола в стране.
— Как вы оцениваете шансы в Лиге наций УЕФА?
— Выход из группы основан на многих факторах. Мы сделаем все возможное, чтобы занять первую строчку в группе.
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