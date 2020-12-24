Чилаверт объявил о выдвижении на пост президента Парагвая

Легендарный вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт объявил о намерении участвовать в выборах президента страны. Прославленный голкипер в Twitter опубликовал предвыборный плакат с надписями «Чила 2023» и «Горжусь, что я парагваец».

Чилаверт в бытность голкипером выступал за парагвайский «Гуарани», аргентинские «Сан-Лоренсо» и «Велес Сарсфилд», уругвайский «Пеньяроль», испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбур».

Чилаверт прославился как один из лучших вратарей-бомбардиров в истории. За свою карьеру он забил 67 голов (второй результат в истории после бразильца Рожерио Сени — 131). В 1999 году парагваец стал первым и единственным автором хет-трика среди голкиперов.

В сборной Парагвая Чилаверт принял участие в ЧМ-1998 и 2002, а также Кубках Америки-1991, 1993 и 1997. По итогам чемпионата мира-1998 он был избран в символическую сборную, а в 1996 году назван футболистом года в Южной Америке.

Нынешний президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был избран в августе 2018 года на пятилетний срок.

На данный момент в одной стране мира уже есть президент — бывший футболист: Джордж Веа занимает пост президента Либерии с 2018 года.