Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью «СЭ» заявил, что нападающему ЦСКА Федору Чалову необходимо продолжать работать, чтобы куда-то перейти в следующее трансферное окно.

— Федор Чалов был близок к переходу в «Кристал Пэлас», но в итоге остался в ЦСКА. Как думаете — для него плохо, что этот трансфер не состоялся?

— Не могу сказать, плохо это или хорошо. Это зависит от того, чего хочет он сам. Знаю, что в принципе Чалов хочет играть в Европе — но не сказать, что прямо умрет за это. Остался и остался — в этом нет ничего плохого.

— Он с вами советовался — уходить, оставаться?

— Особо не советовался. Просто спрашивал — как дела здесь идут, насколько тяжело адаптироваться. Мы с ним часто разговариваем, созваниваемся, списываемся — хорошо общаемся. Он хочет играть в Европе — но сделает это, если получится. А если не получилось — не нужно об этом думать. Нужно работать, чтобы в следующее трансферное окно снова позвали.

— Вы удивились, узнав, что Чалов вызван в молодежку, а не в первую сборнуюна сентябрьские матчи с Шотландией и Казахстаном?

— На самом деле это очень большое удивление для меня. Понятно, что у нас есть Смолов, Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне. В то же время решать в любом случае главному тренеру. Молодежной команде тоже нужна помощь. Раз уж он решил, что у Чалова не будет в первой команде игрового времени — значит, Федя должен выигрывать в молодежке. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Головина здесь