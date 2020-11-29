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Бывший игрок сборной Сенегала Пап Буба Диоп умер в 42 года

21:05
Пап Буба Диоп забивает в ворота сборной Франции в дебютном матче ЧМ-2002. Фото Twitter
Пап Буба Диоп забивает в ворота сборной Франции в дебютном матче ЧМ-2002. Фото Twitter

Умер бывший игрок сборной Сенегала Пап Буба Диоп, сообщает Goal. Известный футболист скончался после продолжительной болезни в возрасте 42 лет.

Диоп в качестве футболиста защищал цвета ряда европейских клубов, включая «Ланс», «Фулхэм» и «Портсмут». За сборную Сенегала он провел 63 матча и забил 11 мячей. В составе сенегальцев Диоп принял участие в ЧМ-2002, где забил три мяча, включая победный гол в ворота действующих на тот момент чемпионов мира сборной Франции (1:0). На дебютном чемпионате мира сенегальцы дошли до четвертьфинала.

Также на счету Диопа участие в четырех Кубках африканских наций, включая турнир 2002 года, где команда взяла серебро.

На клубном уровне Диоп выиграл чемпионат Швейцарии с «Грассхоппером», Кубок Англии с «Портсмутом» и Кубок Греции с АЕК.

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