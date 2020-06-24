Бывший игрок «Рубина» на 96-й минуте спас команду Карреры от вылета из Кубка Греции

АЕК смог перевести в дополнительное время ответный матч 1/2 финала Кубка Греции против «Ариса». Команда экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры в первой игре победил 2:1, в ответной уступал 0:1 до третьей добавленной ко второму тайму минуты. После этого «Арис» забил еще один мяч и повел 2:0.

Однако АЕК смог спастись от поражения на шестой добавленной минуте. Гол забил бывший игрок «Рубина» Марко Ливая. АЕК перевел встречу в дополнительное время, которое проходит в эти минуты.