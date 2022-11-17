Бывший футболист сборной Австрии попал под поезд. Полиция считает, что он покончил жизнь самоубийством

Бывший нападающий сборной Австрии Герхард Родакс погиб под колесами поезда. От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте, сообщает Republika.

Происшествие случилось утром в среду недалеко от австрийского города Трайскирхен. По предварительным данным, Родакс покончил жизнь самоубийством.

Отмечается, что Родакс последнее время серьезно болел, что могло подтолкнуть его к такому шагу. У него остались жена и двое детей.

Родакс выступал за «Адмиру Ваккер», мадридский «Атлетико» и венский «Рапид». В составе сборной Австрии он принимал участие в чемпионате мира-1990.