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«Пас из-за границы»

Сегодня, 15:25

Агент Петреску: «Было предложение из Турции, из России — вообще ничего»

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Футбольный агент Николай Пырнеу рассказал, что у главного тренера «Клужа» Дана Петреску не было предложений из России. 54-летний специалист работал в «Динамо» и «Кубани».

— У Дана все хорошо, он смотрит чемпионат мира, — приводит «РБ Спорт» слова Пырнеу. — На сегодняшний день из России по нему никто не обращался, не было вообще никаких разговоров, вообще ничего. Хотя Дан не раз заявлял, что хотел бы вернуться в Россию. Что касается продолжения карьеры, пока непонятно. Сейчас Петреску является главным тренером «Клужа», с ним команда выиграла три чемпионата подряд.

— Не удивляет отсутствие интереса из России?

— Меня уже ничто не удивляет. Были предложения из Турции, но Дан просто не хочет ехать в этот чемпионат.

Источник: bookmaker-ratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 0
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Дан Петреску
0
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