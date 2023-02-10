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«Пас из-за границы»

Сегодня, 08:47

Бывший футболист сборной Австрии был застрелен на улице в Вене

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок сборной Австрии Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене, сообщает Daily Mirror.

Кахраман был трагически застрелен в среду, 8 февраля, возле бара в австрийской столице.

По информации источника, 43-летнего Кахрамана убил бывший деловой партнер, который после совершения преступления покончил с собой.

Во время профессиональной карьеры футболист, который выступал на позиции полузащитника, играл за клубы из Нидерландов, Австрии и Турции. В составе сборной Австрии он провел три матча.

После завершения карьеры он работал детским тренером, а потом переквалифицировался в спортивного директора.

Сборная Австрии по футболу
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