Бывший футболист сборной Австрии был застрелен на улице в Вене

Бывший игрок сборной Австрии Волкан Кахраман был застрелен на улице в Вене, сообщает Daily Mirror.

Кахраман был трагически застрелен в среду, 8 февраля, возле бара в австрийской столице.

По информации источника, 43-летнего Кахрамана убил бывший деловой партнер, который после совершения преступления покончил с собой.

Во время профессиональной карьеры футболист, который выступал на позиции полузащитника, играл за клубы из Нидерландов, Австрии и Турции. В составе сборной Австрии он провел три матча.

После завершения карьеры он работал детским тренером, а потом переквалифицировался в спортивного директора.