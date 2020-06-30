Бывший финансовый директор ФИФА отстранен от футбольной деятельности на 10 лет

Бывший финансовый директор Международной федерации футбола (ФИФА) Маркус Каттнер отстранен на 10 лет от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает AP.

Судебная палата комитета по этике ФИФА признала Каттнера виновным в конфликте интересов и злоупотреблении служебным положением. Также Каттнер также оштрафован на 1 миллион швейцарских франков.

Каттнер был уволен новым руководством ФИФА в 2016 году, когда выяснилось, что экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, бывший генеральный секретарь Джером Вальке и сам Каттнер заключили контракт на получение бонусов на общую сумму порядка 80 миллионов долларов.