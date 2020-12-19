Блан возглавит катарский клуб

Бывший главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан возглавит «Аль-Райан», сообщает RMC. Представители катарского клуба уже провели переговоры со специалистом.

Последним местом работы Блана был «ПСЖ», где тот работал с 2013 по 2016 год. С парижанами он трижды становился чемпионом Франции и обладателем Кубка французской лиги и Суперкубка Франции, а также дважды выигрывал Кубок страны. Также, Блан работал с «Бордо» и сборной Франции.