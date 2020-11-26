Беланов поделился воспоминаниями об игре с Марадоной

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов рассказал, как он играл вместе с Диего Марадоной. Сегодня стало известно о смерти легендарного аргентинца.

«Мне посчастливилось сыграть с Диего в одной команде «звезд мирового футбола» на нескольких специально организованных турнирах. Это был отличный опыт! С таким техничным партнером игра превращалась в кураж и удовольствие!», — написал Беланов на своей странице в Facebook.

Диего Марадоне было 60 лет. В 1986 году он стал чемпионом мира. Беланов в этом же году завоевал «Золотой мяч».