Бекхэм поддержал Сане

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм поддержал полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, выбывшего из-за травмы минимум на полгода.

— Сегодня первый день восстановления моего друга, он- невероятный игрок и, что еще важнее, отличный человек, — написал Бекхэм в Instagram. — Ты вернешься на поле в самое ближайшее время. У тебя есть семья, друзья и товарищи по команде, готовые и ожидающие твоего возвращения.

Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» и перенес операцию на колене. У него была диагностирована травма передней крестообразной связки правого колена. Футболист был близок к переходу в «Баварию», но после травмы немецкий клуб отказался от идеи его трансфера. Хавбек пропустит 6-7 месяцев.