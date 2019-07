"Барселона" платила мне меньше, чем я заслуживал". Фигу вспомнил об уходе в "Реал"

Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Луиш Фигу поделился воспоминаниями о причинах ухода из каталонского клуба в 2000 году.

- Я считал, что "Барселона" обходится со мной плохо, платит мне меньше, чем я заслуживал, - цитирует Four Four Two Фигу. - Появился шанс перейти в "Реал", но руководители "Барселоны" решили, что я блефую. Когда я почти подписал контракт с "Реалом", они соглашались на мои условия. Но было слишком поздно.

В составе "Барселоны" португалец выступал с 1995 по 2000 год, забив 30 голов в 172 матчах. За "Реал" Фигу выступал в 2000-2005 годах и забил 36 голов в 164 матчах.