Празднование победы сборной Алжира в Кубке арабских наций закончилось трагедией. Погибли два человека

Два человека погибли в ходе празднования в Алжире победы национальной сборной в Кубке арабских наций, сообщает L'Equipe. Еще 40 человек получили различные травмы.

По данным управления гражданской защиты Алжира, погибли двое молодых людей, 20 и 24 лет, один из них разбился на мотоцикле.

Сборная Алжира в финале Кубка арабских наций в дополнительное время обыграла Тунис со счетом 2:0. Турнир проходил в Катаре на стадионе «Аль-Байт».

Равнее сообщалось, что болельщики сборной Алжира, проживающие в Париже, вышли на улицы столицы Франции, чтобы отметить победу национальной команды в Кубке арабских наций.