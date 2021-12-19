Празднование победы сборной Алжира в Кубке арабских наций закончилось трагедией. Погибли два человека
Два человека погибли в ходе празднования в Алжире победы национальной сборной в Кубке арабских наций, сообщает L'Equipe. Еще 40 человек получили различные травмы.
По данным управления гражданской защиты Алжира, погибли двое молодых людей, 20 и 24 лет, один из них разбился на мотоцикле.
Сборная Алжира в финале Кубка арабских наций в дополнительное время обыграла Тунис со счетом 2:0. Турнир проходил в Катаре на стадионе «Аль-Байт».
Равнее сообщалось, что болельщики сборной Алжира, проживающие в Париже, вышли на улицы столицы Франции, чтобы отметить победу национальной команды в Кубке арабских наций.
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