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Александр Прудников перешел в клуб чемпионата Белоруссии

13:53
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников подписал контракт с белорусским «Витебском», сообщает официальный сайт клуба. После 19 игр «Витебск» занимает в чемпионате Белоруссии 11-е место из 16 команд.

Помимо «Спартака», Прудников защищал цвета ряда российских клубов, включая «Рубин» и московское «Динамо», а также чешской «Спарты», латвийского «Спартака» (Юрмала) и армянского «Алашкерта». В 2006 году форвард завоевал золото юношеского Евро для игроков до 17 лет. На его счету 1 матч и 1 гол в составе второй сборной России.

Дополнительная информация

http://www.fc.vitebsk.by/novosti/podpisan-kontrakt-s-sergeem-prudnikovym

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