Александр Глеб: «Никогда еще столько стран не покупали трансляции чемпионата Белоруссии»

Легенда белорусского футбола, бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб в интервью «СЭ» рассказал о том, почему продолжается национальный чемпионат, коронавирусе, РПЛ и Александре Кокорине.

— В Белоруссии уже некоторые игроки, болельщики, журналисты призывают приостановить чемпионат. Есть объяснение, почему ваш турнир продолжается?

— Все мы читаем, слушаем мировые новости, понимаем, что происходит в мире. Отслеживаем ситуацию. Пока принято решение продолжать чемпионат. Дальше видно будет, как сложится эпидемиологическая обстановка в стране. Мне сложно здесь что-то добавить.

— По вашим ощущениям, это последний тур перед приостановкой сезона?

— На ваш вопрос лучше ответит глава федерации футбола. Никогда еще такого не было, чтобы столько стран покупали трансляции чемпионата Белоруссии. Прочитал уже, что и Турция заинтересовалась. Глядишь, еще Испания, Англия начнут нас смотреть (смеется).

— Почему вся Европа сидит на карантине, а в Белоруссии продолжают играть в футбол? Чем вы так отличаетесь от других?

— Во многих европейских странах основанием для приостановки чемпионата являлось то, что кто-то из футболистов или тренеров заражался, заболевал. В нашей Республике, насколько я знаю, на сегодняшней день все футболисты здоровы. Возможно, мы самая здоровая нация (улыбается). (Виталий Айрапетов)

Александр Глеб: «Не назвал бы чемпионат Белоруссии порнографией. Возможно, у нас самая здоровая нация»