Алехандро Домингес завершил карьеру

Экс-нападающий "Рубина" и "Зенита" Алехандро Домингес принял решение завершить карьеру. 38-летний аргентинец с прошлого лета был без клуба после ухода из "Райо Вальекано".

Домингес в 2004 году перешел в "Рубин" из "Ривер Плейта". В 2007 году он перебрался в "Зенит", а спустя два сезона вернулся в казанский клуб. В 2010 году аргентинец ушел в "Валенсию".

В общей сложности за "Рубин" он забил 41 гол в 98 матчах, а за "Зенит" - 7 мячей в 59 встречах.