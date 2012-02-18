Рехагель возглавит "Герту"

Знаменитый немецкий тренер Отто Рехагель, с которым сборная Греции в 2004 году стала чемпионом Европы, станет наставником "Герты", сообщает AP cо ссылкой на немецкие СМИ. О назначении 73-летнего специалиста будет объявлено сегодня после домашнего матча берлинцев с дортмундской "Боруссией". "Герта" занимает 15-е место в бундеслиге. Ее прежний рулевой Михаэль Скибе был уволен в прошлое воскресенье.