11 голов и чудесное спасение: убойный матч в Океании

Сверхрезультативный матч состялся в рамках группового турнира Лиги чемпионов Океании. В выездном матче представитель Соломоновых островов "Хендерсон Илз" взял верх над "Лаутокой" из Фиджи со счетом 6:5. Первые 45 минут завершились со счетом 4:3 в пользу гостей, причем два мяча были забиты в свои ворота. Счет мог бы быть равным, но футболист хозяев не реализовал 11-метровый удар в концовке тайма.

Во втором тайме "Лаутока" вышла вперед - 5:4, причем этот счет держался вплоть до добавленного времени. Тем не менее, "Хендерсон" вырвал победу, забив на второй и четвертой добавленной минуте.

После двух туров на счету "Лаутоки" и "Хендерсон Илз" по три очка с разностью мячей 10:6 и 8:8 соответственно.

Лига чемпионов Океании

Групповой турнир

Группа B

"Лаутока" (Фиджи) - "Хендерсон Илз" (Соломоновы острова) - 5:6 (3:4)