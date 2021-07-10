Лучшие фигуристы из тропических стран. Появятся ли они в топе?

Истории тех, кто живет фигурным катанием в Бразилии, Мексике и Австралии.

Фигурное катание невозможно без льда. Но зародился спорт, как ни странно, вовсе не на родине холода. Его истоки — в странах Европы, где зимой столбик термометра едва опускается ниже нуля. В XIX веке там появились металлические коньки, на которых первые фигуристы чертили фигуры.

Сегодня спортсмены катаются не только в странах с холодным или мягким климатом, но и в тропическо-экзотических. Фигурное катание добралось до Бразилии, Мексики, ЮАР и Австралии. Но правда ли те, кто представляет эти государства, тренируются на местном льду? И смогут ли они в обозримом будущем конкурировать с россиянами?

Как стать лучшей фигуристкой Бразилии

В 2013 году Исадору Уильямс признали лучшей представительницей зимних видов спорта в Бразилии. Тогда она отобралась на Олимпиаду и стала первой и единственной бразильянкой, которой удалось представить свою программу на главном международном старте. Конкурируя с Юлией Липницкой и Аделиной Сотниковой, Исадора выступила в Сочи с короткой программой под композицию «Очи черные». Зрители встретили спортсменку бурными овациями, но судьи оценили прокат Уильямс скромнее: девушка оказалась на тридцатом месте.

Исадора родилась в США, там же впоследствии вышла на лед. Гражданство Бразилии ей досталось от матери — уроженки Белу-Оризонти. До двух лет спортсменка жила в Бразилии, затем — в Америке. В 2001 году она познакомилась с тренером Андреем Крюковым, которого встретила на катке в торговом центре. Крюков взялся тренировать ребенка. Вместе с ним Исадора к 14 годам разучила все тройные прыжки, кроме акселя. Дебют на Олимпиаде случился, когда девушке было 18.

После Сочи Исадора продолжила тренировки, но с новым наставником. Им стал Игорь Луканин — фигурист сборной Азербайджана, который завершил свою карьеру в танцах на льду. Он поставил девушке программу, с которой та выступила на Олимпиаде в Пхенчхане. Вторая попытка оказалась более удачной. В короткой программе Исадора заняла 17-е место. Такой результат позволил ей выступить в произвольной. Но чуда не случилось: на Олимпиаде девушка вошла только в первую тридцатку.

На сегодняшний день Исадора — бронзовый призер международного турнира «Золотой конек Загреба сезона-2012/13, обладатель серебряных медалей на пяти международных стартах. В мировом рейтинге ISU она занимает 84-е место.

Трехкратный чемпион Мексики

Лучшего фигуриста Мексики зовут Донован Карилльо. Он доказал это в трех сезонах: 2017/18, 2018/19, 2019/20. Тогда спортсмен стал победителем национального чемпионата.

Карилльо родился в Сапопане. В 13 лет на пару с тренером Грегорию Нуньесом он перебрался в Леон. Поскольку родители мальчика остались в родном городе, фигурист и его наставник поселились в одном доме. Карилльо переехал, потому что продолжать тренировки было невозможно: только два катка в стране соответствовали требованиям ISU.

В тренировочном процессе Донован обрел мечту. Он решил повторить результат своего соотечественника Рикардо Олавариетта, который принял участие в двух Олимпиадах. Сегодняшняя цель Карилльо — Олимпийские игры в Пекине, на которые он уже прошел квалификационный отбор. Чтобы побороться с лучшими фигуристами мира, юноша продолжает усиленные тренировки и участвует в международных стартах. В текущем сезоне его лучший результат — 9-е место на Challenge Cup. В турнирной таблице чемпионата мира он занял 20-е место.

А что в Австралии?

Брендан Керри — еще один пример фигуриста, который безоговорочно стал лучшим в стране. Он завоевал золото на восьми чемпионатах Австралии, принял участие в двух Олимпиадах — 2014 и 2018 года.

Брендан родился в Сиднее, занялся фигурным катанием в десять лет. Впервые он выступил на юниорской серии «Гран-при» в 2008 году, а уже в 2009-м стал чемпионом Австралии среди юниоров. На международных стартах он неоднократно становился победителем. Но в соревнованиях с сильными конкурентами Керри не везло. К примеру, на чемпионате мира в 2017 году он занял 15-е место.

Несмотря на большой разрыв с лидирующими спортсменами, Брендан постепенно подбирается к первой десятке. На Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году он стал двадцатым, когда как олимпийский дебют спортсмена в Сочи закончился лишь 29-м местом в турнирной таблице.

Количество спортсменов из экзотических стран со временем увеличивается. Но не каждый из них готов представлять страну, в которой тренируется, а тем более — конкурировать с мировыми звездами льда. Чтобы добраться до верхушки фигурного катания, которую сегодня в большом количестве представляют российские спортсмены, экзотам понадобятся годы. Возможно, в будущем мы увидим их на пьедестале главных соревнований мира. А пока можно лишь позавидовать тому упорству, с которым они идут к своей цели.

Ксения Латушинская