Бикини, пляж, танцы и позитив. Как отдыхали российские фигуристки этим летом

Наши спортсменки ударно провели отпуска перед олимпийским сезоном.

Предыдущий сезон в фигурном катании был уникальным: отмена соревнований, массовые снятия фигуристов с турниров из-за многочисленных травм и болезней... Однако самое главное — он все-таки состоялся. Теперь спортсменам предстоит постановка программ на олимпийский сезон — ведь до первых стартов остается совсем немного. С учетом того, что в разных регионах чемпионаты и первенства организуют вплоть до середины июня, о чем мы подробно писали в этой статье.

Но до контрольных прокатов и первых соревнований спортсмены успевают съездить в отпуска. Как правило, это происходит в мае. Елизавета Туктамышева во время майских праздников посетила Мальдивы. Компанию ей составили подруги — эстонская фигуристка Синдра Крииса и фитнес-тренер Валерия Максимова. Туктамышева поделилась яркими, жизнерадостными снимками с поездки.

Чемпионка Европы Софья Самодурова провела отпуск в Дубае вместе со своими близкими. Фигуристка радовала подписчиков не только снимками с пляжа, но и семейными портретами.

Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, также провела отпуск на Мальдивах. В минувшем сезоне пара впервые в карьере выиграла чемпионат России. Поэтому Александра предпочла расслабиться и делилась в основном пляжными снимками. Компанию спортсменке составил неизвестный широкой публике спутник.

Дочь Этери Тутберидзе, Диана Дэвис, свои каникулы провела в Мексике. Как и всегда, рядом со спортсменкой был ее партнер по выступлениям — сын актера Бориса Смолкина Глеб Смолкин. Пара выбрала активный отдых — и покаталась на гидроциклах.

Для Елизаветы Нугумановой этот май стал особенным — фигуристка окончила школу. Но еще до последнего звонка спортсменка успела съездить в Дубай, где активно снимала тиктоки и наслаждалась местными красотами.

Алена Косторная, как и Елизавета Нугуманова, также окончила школу в этом мае. И на последний звонок чемпионка Европы отправилась, как говорят, сразу после поездки на Кубу. Там фигуристка отдыхала вместе со своей семьей. Также в то же время там отдыхал ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Спортсмены не теряли времени даром и исполнили пару поддержек на пляже.

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова отдыхала на Мальдивах. Помимо типичного набора пляжных снимков, фигуристка дополняла посты рассказами, связанными с поездкой, что неудивительно. В прошлом году фигуристка поступила на факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, где учится на журналиста. Поэтому ее любовь к написанию текстов чувствуется — рассказы получились довольно интересными.

Бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова ворвалась в отпуск после насыщенного жизненного этапа. Во-первых, весной фигуристка покрасилась в рыжий цвет. А во-вторых, Русская Ракета завершила сотрудничество с Евгением Плющенко и вернулась к Этери Тутберидзе. Набираться сил перед новым сезоном Трусова поехала в Дубай.

Новоиспеченная чемпионка мира Анна Щербакова не выбилась из сил после мирового первенства в Швеции и во время поездки на Мальдивы заряжала своих подписчиков зажигательными танцами. И не переставала удивлять — она показала, что не боится ничего: фигуристка прыгнула с парашютом.

Камила Валиева готовится провести первый полноценный сезон на взрослом уровне. И расслабиться накануне такого важного для карьеры периода фигуристка решила на Кубе, где ни минуты не сидела на месте. Спортсменка успела поплавать с дельфинами, исполнить элементы из парного катания с Георгием Куницей и просто хорошо отдохнуть.