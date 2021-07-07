Медведева едет на шоу в паре. А что, если поедет парницей на соревнования?

Историй смены дисциплины во взрослом возрасте мало, но они есть.

Последние недели в информационном пространстве много новостей об успехах Евгении Медведевой в изучении парных элементов. Они ей необходимы для того, чтобы участвовать в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи. Это первый подобный опыт для двукратной чемпионки мира, и, судя по восторженным отзывам Авербуха, ее партнера по шоу Александра Энберта и самой Медведевой, получается у нее неплохо. При этом параллельно появилась новость об отказе Евгении ехать на этапы «Гран-при» следующего сезона и риске завершения карьеры. Но что, если Медведевой очень понравится выступать в парах и она решит рискнуть попробовать себя в амплуа парницы уже на профессиональном уровне?

Медведева хочет попробовать новые элементы

Уже 9 июня в Сочи должна пройти премьера шоу Авербуха «Анна Каренина», где главные роли достались Медведевой и Энберту. Александр, логично, будет Константином Левиным, Медведева сыграет Кити Щербацкую. Евгения уже исполняла в своей карьере программу с образами из произведения Льва Толстого, но ранее это был сольный номер о страданиях главной героини. Теперь ей предстоит показать парное выступление от лица княгини Щербацкой, которая по сюжету в дальнейшем станет женой Левина. Медведева отмечает, что роль Кити ей даже ближе и понятнее, но все-таки главной проблемой в реализации проекта видятся не творческие сложности в представлении образа и идеи номера, а технические способности Евгении. До этого шоу она в паре ни разу не каталась, и шоу на Черном море для нее — дебют в этом амплуа.

Правда, Медведева с Энбертом и Авербухом поспешили развеять все сомнения скептиков. В интернете появляются записи с их тренировок, фигуристы наперебой дают радостные интервью... «В какой-то момент я поняла, что хочу быть более универсальной, хочу, чтобы на меня было еще более интересно смотреть зрителям в шоу. Поняла, что хочу раздвигать рамки фигурного катания и что хочу научиться кататься в паре. Интересно попробовать разное», — говорит Евгения. «Женя в прекрасной форме, она действующая спортсменка, у нее есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3 — 3 с риттбергером с руками наверх. В принципе, все подходит», — отмечает Александр. Илья Авербух более аккуратен с формулировками и заявлениями. «Женя — перфекционист. Она перфекционист во всем, ей нужны сложные поддержки. Конечно, мы делаем все очень бережно, потому что иногда дают о себе знать старые травмы», — сказал хореограф.

Гербольдт ездила на ЧМ как одиночница, а на ЧЕ — как парница

Подобные комментарии от участников процесса, естественно, родили цепную реакцию, и о перспективах Евгении в парах высказалось уже достаточно много экспертов. Большинство уверены, что Медведевой все под силу. Нина Мозер считает, что у нее есть все технические кондиции и возможности, а Людмила Великова так загорелась идеей, что даже пригласила фигуристку к себе в группу и пообещала найти лучшего партнера. Хотя с учетом массовой миграции с ее катка это и не очень удивительно. С недоверием на ситуацию смотрят только Максим Траньков и Ирина Роднина. Траньков не уверен, что Евгения сможет выйти в парах на высокий уровень, а по мнению Родниной, все заявления Медведевой и Авербуха — это реклама нового шоу.

Логика есть в разных мнениях, но ключевой вопрос, возникающий в разборе перспектив Медведевой в парах, — это ее возраст. Евгении в ноябре будет 22 года — разве не поздно начинать новую жизнь (а иначе переход в пары описать нельзя) в таком возрасте? Все-таки чаще всего меняют дисциплину в фигурном катании в промежутке от 12 до 17 лет и годами оттачивают парные элементы. Хотя все-таки прецеденты были, и один из них — это россиянка Катарина Гербольдт. Она каталась у Алексея Мишина и Светланы Соколовской, съездила на чемпионат мира и Европы в одиночном... после чего решила перейти в пары. Каталась, кстати, также с Александром Энбертом. «Мало кто, конечно, воспринимал мои планы всерьез, — вспоминает Гербольдт в разговоре с «СЭ». — Говорили, что я круглая дура, нет никаких шансов, возможностей, мне это не дано. Моя фигура сложена не для парного катания. Но упорство и желание побеждают все. Я перешла в 21 год и попала в сборную на первый же сезон. Так что я не считаю, что в этом есть что-то невозможное».

В пары едва не перешел чемпион мира Жубер

Спустя полгода после начала тренировок в паре Гербольдт уже стала четвертой на чемпионате России и смогла поехать на ЧЕ (Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым проходили международный карантин). Правда, серьезных успехов пара так и не показала, поэтому дуэт распался. Энберт стал выступать с Василисой Даванковой и Натальей Забияко, а Гербольдт пробовала вернуться в спорт в паре... с чемпионом мира Брианом Жубером. Под закат карьеры чемпион мира из Франции решил испытать весь спектр впечатлений от фигурного катания и подписался на крайне любопытный проект. Правда, в последний момент от своих планов Жубер отказался, а ведь по резонансу его переход в пары был бы сравним с переходом Медведевой.

«Мне очень повезло, — отмечает Гербольдт. — Видимо, парное катание мне было изначально ближе, чем одиночное, и я со с существенными сложностями при подготовке не столкнулась. В принципе, все, что я пробовала, начало получаться довольно быстро и легко, а мне нравился этот процесс. Гораздо больше получала удовольствия от работы, чем когда занималась одиночным. И выходило лучше. Если вспомнить, что через полгода мы с Александром уже катались на чемпионате Европы, так что прогресс был фантастическим».

Еще один занятный случай — переход в пары итальянской фигуристки Валентины Маркеи. Она была пятикратной чемпионкой Италии в одиночном, успешно выступила на Олимпиаде... после чего внезапно объявила о создании пары с Ондржеем Готареком. И через четыре года ехала на Игры в Корее уже в качестве парницы. Так что в теории такие переходы возможны, вопрос только в желании и технических способностях фигуристки. Ведь для качественного исполнения парных элементов нужны специфические навыки, которые не всегда есть у хорошей одиночницы даже с ультра-си. Как и наоборот.

Главный фактор успеха в парах — отсутствие страха

Гербольдт убеждена, что у Евгении все необходимое для успеха в парах есть и ключевым фактором в ее случае будет психология. «Если у Медведевой нет внутреннего страха к парным элементам, то ей вполне под силу стать хорошей, элитной парницей, — говорит Катарина. — Легкая, изящная, без проблем идет во все поддержки. Такой вывод я делаю, глядя на небольшие видео с их тренировок перед шоу в Сочи. Многое там не показывают, но в целом Женя мне понравилась. С прыжками проблем также быть не должно. Выброс, подкрутка и поддержка хорошо изучаются технически одаренными девушками. Поэтому если страха перед этими элементами нет, то Медведева легко сможет их делать и на очень высоком уровне». Медведева уже показала несколько элементов и отрывков тренировок перед шоу, а Авербух рассказал о планах на технический контент. По словам Ильи, Евгения исполнит тройные прыжки, будут сложные поддержки, подкрутки, но вот выбросов ждать не стоит. Отказ от них был его инициативой, причем жесткой и бескомпромиссной. Продюсер считает, что это слишком сложный и травмоопасный элемент, а Медведева — чересчур ценный актив, которым не стоит рисковать. Тем более она только постигает парное катание. То есть парные элементы в «Анне Каренине» все-таки будут любительскими?

«Конечно, наблюдая за Медведевой в шоу, надо понимать, что элементы в шоу сильно отличаются от тех, что исполняются на соревнованиях, — пояснила Гербольдт, которая часто выступала и в ледовых шоу, и в прочих коммерческих проектах. — Прямо скажем, между ними мало общего, тем более парное катание вместе со всем фигурным катанием также идет вперед. Очень много придумывают различных поддержек, усложняют подкрутки, выбросы. Сравнивая даже поддержки с показательных и те, которые делают на официальных стартах, — это два разных мира. Хотя мы пока не знаем, какие конкретно элементы планирует делать Медведева в проекте Авербуха, к чему она готовилась. Может быть, они успели освоить и более сложные элементы. По крайней мере, понять для себя, нравится ей парное катание или нет, по итогам шоу Женя сможет, а это самое главное».

С Энбертом Медведевой на ЧМ поехать не удастся

В случае возможного перехода в пары сразу встает вопрос и о кандидатах в партнеры. Первым на ум приходит сам Энберт. Все-таки именно он и учил Медведеву тонкостям парного катания, они уже хорошо знают друг друга, а два месяца постоянных совместных выступлений (шоу Авербуха будет идти в Сочи пять дней в неделю) сделает их чуть ли не единым целым. В восторге от «химии» ребят и Илья Изяславич. «Я понимал, что Жене необходим партнер, и кроме Саши я никого не видел. Если бы Женя отказалась, то тогда я бы искал уже скатанную пару. Мне кажется, все произошло закономерно. Не исключаю, что в отсутствие Жени на льду будет кататься пара Забияко — Энберт», — неожиданно заявил хореограф.

Только вот Гербольдт напоминает, что у Энберта серьезные вопросы по здоровью, из-за которых он и завершил карьеру, хотя в паре с Забияко у него получалось неплохо. Но он не прошел обязательное УМО перед сезоном, что означало конец всех планов по развитию в большом спорте. «Саша — очень хороший, надежный, опытный партнер, — рассказывает о своем бывшем партнере Гербольдт. — Для пробы чуть ли не идеальный вариант, но слабо верится в возможность их совместных выступлений на чемпионатах мира и Европы. Для шоу его физического состояния достаточно, но чересчур нагружать организм не стоит, и вряд ли он будет так рисковать собой». Так что вариант с Энбертом отметается, но для Медведевой это проблемой не станет. Если она всерьез решит вернуться и попробовать себя в паре, то в очередь, чтобы стать ее партнером, будут записываться на год вперед. Перед ней будет эшелон лучших парников и самых успешных тренеров мира, хотя, может, и искать ничего не нужно будет. С недавних пор парами занимается и Этери Тутберидзе, так что даже после смены амплуа Евгения может остаться в «Самбо-70». А партнера Тутберидзе подберет Медведевой из числа своих парней-одиночников, которые сами по себе успеха добиться никак не могут.