Вручение по итогам куцего сезона не могло пройти идеально, но организаторы сделали все возможное.

Если мы с вами согласны, что мировой сезон в фигурном катании практически полностью состоял из внутрироссийских разборок от Сызрани до «Мегаспорта», то в принципе не очень понятно, что за премию ISU там собрался вручать. Церемония должна была пройти под эгидой ФФККР в Сочи, где сейчас Медведева, а скоро приедет и Загитова, или как минимум в «Зарядье». Под одним из плакатов «Мы — первые!».

Конферансье — Гном Гномыч. Жюри из «дрим-тим» — Тарасова, Авербух, Ягудин, Навка. А пятой можно пригласить землячку Татьяны Оксану Баюл — чем она хуже? Чтобы Оксана Сергеевна не пересеклась с Татьяной Анатольевной, между ними кто-то должен сидеть. Например, Ирина Константиновна (Роднина).

В перерыве — дебаты Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе на тему «Влияние внешнего мира на наших милых и добрых», выступление Моргенштерна и какое-нибудь небольшое унизительное интервью с элементами раскаяния телеканалу. Его, в принципе, может дать сам Моргенштерн.

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Все желтые издания мира с журналистами-хайпожорами будут плакать неделю от зависти. А потом закроются.

Траньков вытащил шоу

Сначала показалось, что у ISU получится уныло и официозно. Спасали русские комментаторы в чате, которые соревновались, кто больше напишет «Трусова» или «Щербакова», и диджей, ставивший музыку перед началом трансляции. В московские бары можно теперь только по QR-коду, но даже в них сопровождение выбирают не всегда так хорошо.

В этом году на премии была лишь одна номинация — «За общие достижения». Та самая, которую в прошлом году немного неожиданно дали Курту Браунингу. Никаких лучших тренеров, фигуристов, худших костюмов, посредственных новичков и тому подобного не предполагалось.

Ведущие Танит и Чарли Уайт, экс-фигуристы, а ныне супруги-комментаторы, правда, сразу пообещали некие эксклюзивные и особые видео с тренировок. И начали максимально лучшим образом — с Максима Транькова, который уже давно зарекомендовал себя как один из лучших шоуменов русского спорта. Макс был и интервьюером, и санитаром, проводящим дезинфекцию, и сам выходил на лед — короче, тащил телегу ISU как мог. И сразу вбросил интриг про тренировку группы Этери Тутберидзе и необычную встречу с Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным.

Интересно, что показывает Тутберидзе Глейхенгаузу? Социальную дистанцию? pic.twitter.com/oZjFJ9vfKz — Lublineс93 (@Lublinec931) July 10, 2021

Конечно, были взаимные подколы ведущих в американском стиле — типа: «Давайте проголосуем, кто из нас лучше одевается, и проигравший моет посуду месяц». Но любые видеосюжеты из России сразу показывали, что страна номер один в этом виде спорта сейчас именно она. Те же японцы говорили на японском, а русские старались на английском.

Далее был сюжет в стиле тех, что мы обычно видим у Первого канала и Team Tutberidze. Косторная сказала, что хочет «оставаться» на подиуме, Траньков в следующем вопросе пожелал ей на него «вернуться». Алена даже сказала несколько фраз на английском, Щербакова предпочла русский и пообещала как можно быстрее восстановиться после травмы. Если кому-то важен порядок — далее были Александра Трусова и Камила Валиева. Саша рассказывала про желание открыть приют для собак, Камила — про помского шпица. В общем, обычная фигурная аналитика.

Для тех, кто хочет услышать все это от первого лица, — кусок эфира из Новогорска.

Премий оказалось много. Два победителя — из России

Что касается единственной премии — она была отдана британцам, олимпийским чемпионам в танцах на льду 1984 года Джейн Торвилл и Кристоферу Дину, которые недавно вернулись в Великобританию из США. В такой номинации сложно сказать «не по делу». Но уверен, что весь Новогорск болел за Евгения Плющенко. Или хотя бы за Николая Панина-Коломенкина.

В итоге у России нашлись более сильные кандидаты. Позже Максим Траньков включился уже из Санкт-Петербурга, где специальную совместную тренировку провели группы экс-партнеров — Тамары Москвиной и Алексея Мишина. Народ уже начал роптать, мол, вот кому надо было премию давать...

Чат трансляции требует отдать lifetime награду Тамаре Москвиной, а Россию вручить приз за игнорирование ковида. pic.twitter.com/cX9On6LNob — Lublineс93 (@Lublinec931) July 10, 2021

И тут оказалось, что ISU чувствует момент и умеет внести интригу. И обоим действующим тренерам и призерам была вручена эта премия. Пусть позже, чем Браунингу, Торвилл и Дину, но это, наверное, уже не так важно. И вполне реально, что уже в этом году они в этом статусе приведут спортсменов к новым медалям Олимпиады. Были небольшие накладки — например, диктор ISU произнес фамилию Сихарулидзе как «Сишулаидзе». Но не будем требовать от них знания грузинского. С «Тутберидзе» справляются — и то хорошо.

Затем Тамара Николаевна и Алексей Николаевич устроили в прямом эфире бенефис английского минут на 20. Пособие для всех молодых спортсменов, как надо выступать на этом наречии. Уровень философии, кажется, не «выкупали» даже сами ведущие. Там были и юмор, и мудрость — все то, за что мы любим наших ветеранов. Которые все еще более чем активны.

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А под конец Анастасия Мишина и Александр Галлямов откатали номер под песню Джеймса Моррисона (не путать с Джимом). Музыки в этот раз было больше минорной — и это будто показывает настроение во всем мировом катании. Веселятся только в России. Главное ожидание от следующей церемонии — чтобы она прошла вживую и на какой-нибудь арене. Еще раз намекнем, что лучше офиса ФФККР на Лужнецкой набережной сейчас места не найти.