В фигурном катании волна каминг-аутов. Судьям придется считаться с «новой этикой» и равенством?

«Позитивная дискриминация» может сломать объективность.

Многие фанаты спорта были шокированы новостной лентой в эти выходные. В субботу сразу четыре фигуриста рассказали о своей причастности к сообществу ЛГБТК+ людей — то есть заявили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Фигурное катание и ранее считалось самым открытым видом спорта для представителей этого сообщества, но ранее каминг-ауты были все-таки редким явлением. Чаще всего спортсмены признавались уже после завершения карьеры, и уж точно не разом в один день. Так что поменялось и как это может повлиять на и так не самое объективное судейство?

Четыре признания за сутки

Поль Пуарье, Кэйтлин Уивер, Эмбер Гленн и Джейсон Браун — по две мужчины и две женщины, два фигуриста из США и два из Канады. Что их объединяет? Решимость, с которой они синхронно рассказали через свои соцсети о подробностях своей личной жизни. То есть совершили каминг-аут — «открылись» миру, признались в своей причастности к ЛГБТ-сообществу. «Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей, которые служили мне образами для подражания, — написал в своем инстаграме Браун. — Я всегда считал невозможным и, честно говоря, опасным изображать или формировать стереотипы о какой-либо группе одним единственным мазком. Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться по-своему для каждого человека. Я свою сейчас немного приоткрою. Я гей, и эта история все еще пишется».

Канадский танцор на льду Кэйтлин Уивер называет себя квир-женщиной. Квир-люди не ассоциируют себя полностью с каким-либо из традиционных гендеров. «За прошедший год у меня было много времени, чтобы поразмышлять, дать волю чувствам и погрузиться в себя. И я пришла к согласию. Я идентифицирую себя как квир-женщину, о чем знала давно, но не была готова принять это. Годами я и впрямь ненавидела большую часть самой себя, и это сильно сказалось на психическом здоровье — особенно когда весь мир остановился, и единственное, что я могла делать, — смотреть в зеркало. Фигурному катанию предстоит долгий путь, чтобы стать полностью инклюзивным видом спорта, и я обещаю внести свой вклад, чтобы помочь другим квир-людям на этом пути», — написала она в своих соцсетях, прикрепив к записке фотографию с тенью вокруг глаз радужного цвета. Красивые и правильные слова, но почему все разом побежали признаваться именно 12 июня?

В США «Месяц гордости» — время признаний и памяти жертв репрессий

Дело в том, что в субботу в США и других странах Запада стартовал «Месяц гордости». Это период максимальной медийной активности людей нетрадиционной сексуальной ориентации. А в первый день этого месяца традиционно ранее стеснявшиеся или опасающиеся последствий каминг-аута люди говорят о себе публично. Часто признаются те, о ком и так долгое время шли подозрения, чтобы перестать плодить слухи и поддержать тех, кто намеренно подавляет свою идентичность. Но иногда решаются на откровения и те, от кого такого никто не ожидал. К примеру, вряд ли кто-то мог подумать на Поля Пуарье, который на льду чуть ли не эталон мужественности. Возможно, именно поэтому он и решился рассказать о себе побольше, чтобы побороть стереотипы.

Конечно, это далеко не первые каминг-ауты в фигурном катании. Ранее о своей ориентации говорил и Гийом Сизерон, и Джонни Вейр, и Адам Риппон, и Эрик Редфорд. Были и люди из далекого прошлого, например Брайан Орсер и Брайан Бойтано. Но чтобы сразу четыре признания за день? Это точно что-то новое и событие не могло произойти вне той реальности, которая нас окружает. Ведь тот же «Месяц гордости» подразумевает борьбу с дискриминацией и максимально поощряет подобные признания. 28 июня каждый год (даже во время пандемии) по всей стране организуют гей-парады. В этот день в 1969 году полиция разгромила известнейший гей-бар Stonewall в Нью-Йорке и принялась косплеить армию христианского порядка времен Крестовых походов и офицеров СС. В ответ ЛГБТ-сообщество вышло на улицу с протестами, а потушить огонь общественного недовольства удалось только через неделю. Официальный статус праздника день начала «Стоунволлского восстания» получил в 1999 году, когда президент США Билл Клинтон и объявил июнь месяцем гордости.

Судьи будут сталкиваться с давлением общества?

Правда в России к таким новостям относятся со скепсисом не только представители государственной власти, но и многие простые граждане. В том числе из мира фигурного катания. Так хореограф Алексей Железняков недавно в своем инстаграме выступал с критикой против активной пропаганды ЛГБТ-движения. Но к сегодняшнему параду каминг-аутов он относится спокойно. «Я не вижу в этом проблемы, — сказал в разговоре с «СЭ» Железняков. — Есть Джонни Вейр, отличный фигурист, его любит весь мир. Мир сейчас стал совершенно толерантен, относится к этому совершенно спокойно. Объявили и объявили, прекрасно. Меня часто обвиняют в гомофобии, но такого и близко нет. Я против показухи, когда это льется отовсюду в уши нашей молодежи и пропагандируют. А с кем жить человеку — это его личное дело».

Правда Железняков опасается перегиба в другую сторону. К примеру, в США сейчас активно продвигается теория «позитивной дискриминации». Согласно ей, к примеру, фильмы-кандидаты на главную награду «Оскара» должны соответствовать определенным критериям по количеству представителей ЛГБТ, женщин и темнокожих актеров. «Мне не нравится эта ситуация, когда вводят определенные квоты. Это накладывает ограничения на режиссера, — считает Железняков. — Снимают кино, у режиссера свои задумки, зачем нужно творческих людей ставить в рамки? Если по сюжету необходим человек нетрадиционной ориентации, то он и так появится. А контролировать и навязывать это не нужно. Люди должны жить своей жизнью и не выпячивать ее напоказ, я же не выпячиваю свою сексуальную жизнь. Надеюсь, что фигурного катания такие тенденции не коснутся». Алексей сомневается, что судейство в фигурном катании может потерять в объективности в связи с массовыми каминг-аутами. Но в действительности этот шаг наверняка повлияет на восприятие оценок и результатов спортсменов.

Отчасти фигуристы и сами на это намекают. «Мое молчание было связано с тем, что я занимаюсь спортом, где люди судят других людей. И вы не знаете о личных убеждениях судей. Вы можете надеяться, что все будут толерантными, но сейчас я осознала, что у судей может быть предвзятое отношение ко мне еще до выхода на лед», — говорит Эмбер Гленн. Поль Пуарье напоминает, что первый действующий фигурист-гей появился только в 2014 году. До этого о своей ориентации говорили открыто только после завершения карьеры. «В преддверии Олимпийских игр следующего года, я определенно вижу шанс поделиться с более широкой аудиторией тем, что мы делаем и кем мы являемся. И я не упускаю эту возможность», — говорит Пуарье. Смогут ли судьи сохранить здравый подход в восприятии талантов спортсменов, либо поддадутся общей мировой тенденции обратной сегрегации покажет только время. Но нужно помнить, что настоящее равенство — это когда в действительности нет разницы представителем какого пола, расы или гендера ты являешься, а что из себя представляешь как профессионал.