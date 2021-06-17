Баюл призвала Загитову отдать корону Навке. Российская чемпионка ответила на провокацию

Украинская фигуристка часто резко высказывается о событиях в фигурном катании — и это повышает популярность этого вида спорта.

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл не боится высказывать свое мнение в Instagram. Она говорила о вреде четверных прыжков для тела фигуристок, критиковала квад-тулуп Камилы Валиевой и резко отреагировала на переход Евгении Медведевой обратно к Этери Тутберидзе. А сейчас другая тема — корона Татьяны Навки на голове Алины Загитовой на промофотографиях к шоу «Руслан и Людмила и вопрос о том, стирает ли Навка платья перед тем, как дать поносить их кому-то другому.

История комментариев о Загитовой

Это не первые посты Баюл об Алине Загитовой. В прошлом году украинская фигуристка вспомнила о балетной пачке олимпийской чемпионки в Пхенчхане — по ее словам, это был плагиат ее собственного платья. Просто дизайн был срисован с ее платья:

— Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова.

Многие тогда обвинили Оксану в том, что она просто хочет поднять себе рейтинг и напомнить о себе, — например, хореограф «Хрустального» Алексей Железняков и стилист Владимир Мандриков:

— Совершенно глупый пост от Баюл. Программа Загитовой была поставлена под испанскую музыку, и платье совершенно подходит под это. В балетах Большого театра используются точно такие же платья. Это полный бред, на самом деле Баюл написала это для поднятия собственного рейтинга и напоминания о себе, — сказал Мандриков в комментарии «Газете.Ru».

Позже Оксана раскритиковала современное фигурное катание, сказав, что оно превратилось в акробатику. А в ней нет места Евгении Медведевой и Алине Загитовой, которым не хватает здоровья. В качестве примера — отрывок из произвольной программы олимпийской чемпионки, где она прыгает четыре прыжка за 30 секунд. Сейчас с таким набором Алина не может претендовать на игры в Пекине:

— Сейчас фигурное катание настолько стало акробатикой, что у Загитовой и Медведевой шансов и здоровья нет даже бороться за отбор на 2022-й...

Неожиданный ответ Алины

Сейчас же — новый виток событий. С 1 июля по 30 сентября в Сочи будет проходить ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». В нем главную роль будут исполнять несколько человек — в том числе сама Навка и Алина Загитова. В проморолике видно как раз обеих олимпийских чемпионок, но говорит только Татьяна. Она же стоит и в короне, которую для отдельных фотографий надела Алина.

Это не понравилось Оксане Баюл, которая резко высказалась по этому поводу:

— Что это за подделка такая интересная? Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой.

Загитова не сдержалась и сама пришла в комментарии к украинской фигуристке, ответив, что все вернет в целости и сохранности:

— Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности.

По всей видимости, ответ не удовлетворил украинскую чемпионку — Баюл еще отметила, что Навка каталась на соревнованиях в ее костюме и не вернула его обратно. Оксана заметила, что это произошло в 2000 году — тогда Загитова еще не родилась. И добавила, что тогда платье не постирала:

— Вопрос к Татьяне Навке. Когда я отдавала тебе свой костюм, я его не постирала. А ты, когда даешь Алине покататься, свои стираешь? Конечно, если речь идет о короне, то мне очень интересен процесс. Татьяна, вы в курсе, что идет третья волна коронавируса? Корону надо стерилизовать!!! Алина, вы корону уже поносили и отдали, я вас правильно понимаю? Кто думает, что я это все говорю ради хайпа, тот дурак или завистник.

Такая перепалка явно не украшает фигурное катание — раньше споры так явно не выносились на публику, а держались в секрете. Сейчас такой обмен сообщениями стал возможен — и нужно признаться, он сильно повышает популярность вида спорта.

Зачем Баюл все эти посты? Возможно, она хочет привлечь к себе внимание — абсолютно нормально, когда какой-то человек высказывает свое мнение. Обычно главное, чтобы все было написано в корректной форме. Некоторые болельщики начали поддерживать Оксану, говоря, что Алина действительно заслужила иметь собственное шоу, а не выступать в проектах других. Сейчас же остальные просто зарабатывают на ее имени.

Комментарий Загитовой связывают с пиар-кампанией ледового шоу — нужно привлечь к нему внимание для лучшей продажи билетов и посещаемости. Все-таки до этого олимпийская чемпионка в таком замечена не была. Сейчас же ее комментарий понравился уже более тысячи людей — а это точно может привести к чуть большей популяризации шоу.

После неоднозначных постов Баюл ни Загитова, ни Навка большей ей не отвечали. Но учитывая частоту появления таких комментариев, еще можно ожидать чьей-то реакции по этому поводу. И несмотря на то, как хочет или не хочет кто-то еще, такие события точно приносят большую популярность фигурному катанию.